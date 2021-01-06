В России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции

В 2021 году пенсии проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль, - сказал он.

Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек, на эти цели направят 374 миллиарда рублей.

Котяков добавил, что часть пенсионеров получила пенсии с учетом индексации уже в 2020 году. В конце декабря январские выплаты получили 11 миллионов человек — 23% от общего числа получателей.

По словам главы Минтруда, пенсионное обеспечение россиян подкреплено финансированием.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что надеется на отсутствие сбоев в процессе индексации. Он попросил Котякова доложить о реализации этого механизма.

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