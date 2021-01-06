Стало известно, когда волна коронавируса пойдет на спад

Медики рассказали порталу URA.ru, когда волна заражений коронавирусом пойдет на спад. Об этом сообщают «РИА Новости».

Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, — заявил иммунолог Владимир Болибок.

По мнению профессора кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, не стоит ожидать, что количество заражений резко сократится — этот процесс будет плавным и постепенным. Большую роль в этом сыграет вакцинация, уточнил он.

Где-то к весне будет снижение заболеваемости, — заключил эксперт.

Как заявил еще один вирусолог, давший комментарий на условиях анонимности, наиболее значительный спад распространения COVID-19 наступит летом. Этому будет способствовать резкое увеличение числа людей с иммунитетом к вирусу — за счет бессимптомно переболевших и вакцинированных.

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