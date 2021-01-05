Роспотребнадзор продлил ограничения в школах до 2022 года

Роспотребнадзор продлил санитарные правила по работе детских садов и школ в условиях распространения коронавируса до 2022 года. Информация об этом появилась в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает RG.ru.

В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», - сообщается в документе.

В июне ведомство подготовило постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. Согласно этим правилам, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных) и массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.

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