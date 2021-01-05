В Коми откроют новую роботизированную ферму

В конце января в с. Чухлэм Сысольского района ООО «Агроресурс» откроет новый роботизированный коровник беспривязного содержания на 150 голов крупного рогатого скота.

Напомним, в 2018 году ООО «Агроресурс» стало победителем в результате конкурсного обора инвестиционных проектов в сфере АПК. Общая стоимость проекта составила 51,3 миллиона рублей. Минсельхоз Республики Коми просубсидировал 35,9 миллиона рублей стоимости строительно-монтажных работ и оборудования.

Благодаря обновлению производственной базы хозяйства создано 6 новых рабочих мест. Предприятие реализует свою продукцию на ООО «Сыктывкарский молочный завод». За 2020 год её объём составил более тысячи тонн молока. В планах увеличить объёмы производства молока. Для этого хозяйство наращивает поголовье скота. Так, в прошлом году уже закуплено 30 племенных нетелей.

Реализация таких крупных инвестиционных проектов имеет огромное социальное значение для сельских территорий. Обеспечивается продовольственная безопасность, создаются комфортные современные

условия для работы и жизни на селе. Кроме того, комплексно решается вопрос организации производства молока с внедрением прогрессивных роботизированных технологий и средств механизации.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»