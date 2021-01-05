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Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году

Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году

05 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Женщины чаще мужчин тревожатся о работе

Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020-го, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении «РИА Новости».

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России. Опрос проводился с 23 по 27 декабря 2020 года.

Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют, — говорится в исследовании.

При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.

Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). "Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о закрытых границах (7%)", — поясняют аналитики.

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.

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