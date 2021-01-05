Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице

Правительство сохранило размеры максимального и минимального пособий по безработице, сообщила пресс-служба кабмина. Об этом сообщают «РИА Новости».

Размер минимального пособия сейчас составляет 1500 рублей, а максимального - 12 130 рублей.

Как отмечают в правительстве, первые три месяца безработицы выплаты составят 75 процентов от заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три — 60 процентов, но уже не более пяти тысяч рублей.

В марте прошлого года максимальный размер пособия по безработице увеличили с восьми тысяч до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период пандемии коронавируса, однако в конце года ее действие продлили.

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