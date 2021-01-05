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В Коми осужденные женщины приготовили новогодние блюда

В Коми осужденные женщины приготовили новогодние блюда

05 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы УФСИН по Республике Коми
У мужчин провели соревнования по армреслингу

Осужденные женщины ИК-31 в Микуне приготовили новогодние блюда и ёлочные игрушки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Коми.

Конкурсные работы не только продемонстрировали творческий потенциал участников, но и подарили необыкновенное ощущение праздника посетителям выставки поделок и блюд. На протяжении новогодних праздников с 01 по 04 января с осужденными ИК-31 УФСИН России по Республике Коми в Микуне проводились различные культурно-массовые, воспитательные и спортивные мероприятия согласно разработанному плану.

Так, в график просмотра телепередач были включены новогодние музыкальные шоу, художественные фильмы, спектакли и трансляция записи новогоднего поздравления Президента Российской Федерации. На протяжении праздничных дней проведены лекции об истории возникновения нового года, традициях нового года в разных странах, об истории елочных игрушек, тематический диспут «Что год грядущий нам готовит?», две викторины: «Обычаи празднования Нового года в разных странах» и «Год быка».

Наибольший отклик вызвали творческие конкурсы. Осужденные каждого отряда из подручных средств изготовили к Новому году елочные украшения. 1 января была организована выставка игрушек, где и была определена победительница. Ею стала осужденная И. из отряда № 3, которая изготовила с помощью пенопласта, ваты, шпагата и клея снеговика на санях в оленьей упряжке.

Осужденные трех отрядов общего режима и отряда участка колонии-поселения приняли участие в конкурсе на лучшее новогоднее блюдо. Было необходимо не только приготовить необычный салат, но также празднично его оформить и придумать название. Осужденная отряда № 1 приготовила салат «Любаша», представительница отряда № 2 – «Креветки в гнезде», осужденная отряда № 3 – «Новогодняя тайна». Свои способности решил продемонстрировать и осужденный отряда № 4 (участок колонии-
поселения), по-своему приготовив классику праздничного стола – «Новогоднее оливье». Его блюдо и было признано лучшим. За победу в конкурсе осужденный награжден сладким призом.

Море позитивных эмоций вызвал также веселый командный конкурс – эстафета с препятствиями «Отрежь подарок». В каждом отряде осужденные были разделены на 2 команды по 7 человек. Игроку необходимо было с закрытыми глазами дойти до веревки, на которой были подвешены карточки с номерами, и отрезать себе номер. На пути к цели были расставлены препятствия, которые необходимо было обойти. Остальные осужденные болели и активно подсказывали правильный путь. Каждый номер соответствовал одному из подарков. Отметим, без приза не остался ни один участник.

Также весело и активно прошел праздничный турнир по настольным играм: осужденные соревновались в игре в шахматы, шашки и нарды. Кроме того, с осужденными женщинами общего режима проведен турнир по прыжкам на скакалке, а на участке колонии-поселения с осужденными мужчинами состоялся турнир по армреслингу.

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