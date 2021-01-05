В Коми меньше людей заболевают ОРВИ

В целях осуществления эпидемиологического надзора за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми проводится мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и хода иммунизации против сезонного гриппа.

С 28 декабря по 03 января 2021 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 5223 человека, в том числе детей – 2689. Среди заболевших – 51,5% составляют дети в возрасте до 14 лет, 48,5% - взрослое население.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе вирусы гриппа не циркулируют.

В Республике Коми завершена прививочная кампания против гриппа. С декабря 2020 года организована вакцинация против COVID-2019 вакциной «Спутник V» лиц первого уровня приоритетности, по состоянию на 03.01.2021 привито более 350 медицинских работников и граждан из группы риска. С 11 января 2021 года начнется массовая вакцинация от коронавируса для граждан с 18 до 60 лет всех желающих.

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