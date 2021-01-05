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Юрист рассказал, как бороться с шумными соседями

Юрист рассказал, как бороться с шумными соседями

05 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: zakon21veka.ru
За нарушение грозит штраф от 1000 до 2000 рублей

Шумные соседи - это потенциально субъекты гражданской или даже административной ответственности. Если ваши соседи нарушают тишину, имеет смысл вызвать полицию, рассказала агентству «Прайм» адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева. Об этом сообщают «РИА Новости».

По ее словам, регулирование такого рода общественных отношений - предмет совместного ведения федерального и регионального уровня властей. Нормы законодательства, являются как федеральными, так и регионального уровня.

Необходимо определить, какие нормы тишины установлены в вашем регионе. Например, в Москве запрещается шуметь в ночное время - с 23 часов до 7 часов утра. В других регионах эти временные рамки могут разниться.

Временные ограничения на производство шумных ремонтных работ в многоквартирных домах не действуют в первое время для новосёлов вновь построенного дома, - отметила Ермолаева.

Для того, чтобы замерить уровень шума, необходимо обратиться в специальную организацию, аккредитованную на проведение экспертизы уровня шума, - настаивает юрист.

При выявлении шума, превышающего предельно допустимые значения, органы Роспотребнадзора могут привлечь виновного к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарных норм). Граждан могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей, а для предпринимателей и организаций в дополнение возможно и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Есть и административная ответственность за шум, нарушающий покой граждан. Так, КоАП г. Москвы предписывает карать за такие действия штрафом от 1000 до 2000 рублей.

Часто бывает сложным установить квартиру в многоквартирном доме, жильцы которой игнорируют требования закона о недопустимости чрезмерного шума. "Ведь даже вызванные на место сотрудники полиции не могут самовольно проникать в квартиры и устанавливать, кто шумит", -предупреждает Ермолаева.

По ее словам, в исключительных случаях за неоднократное и грубое нарушение тишины и покоя граждан дебошира могут выселить из квартиры.

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