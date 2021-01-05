РЖД обязали отремонтировать железнодорожные пути в Коми

Сыктывкарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения ОАО "РЖД" законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожных путей. Об этом сообщает «Комиинформ».

Установлено, что ОАО "РЖД" осуществляет эксплуатацию участков железнодорожных путей линии "Микунь – Вендинга" и "Селэгвож-Кослан" без проведения капитального ремонта (установленный срок проведения истек).

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, однако меры к устранению выявленных нарушений не были приняты.

В этой связи Сыктывкарской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием возложения на ОАО "РЖД" обеспечить проведение капительного ремонта участков железнодорожных путей.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ход его исполнения контролируется.

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