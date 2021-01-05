РЖД обязали отремонтировать железнодорожные пути в Коми

РЖД обязали отремонтировать железнодорожные пути в Коми05 января 2021
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Фото из архива PG11.ru
Суд удовлетворил требования прокурора
Сыктывкарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения ОАО "РЖД" законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожных путей. Об этом сообщает «Комиинформ».
Установлено, что ОАО "РЖД" осуществляет эксплуатацию участков железнодорожных путей линии "Микунь – Вендинга" и "Селэгвож-Кослан" без проведения капитального ремонта (установленный срок проведения истек).
Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, однако меры к устранению выявленных нарушений не были приняты.
В этой связи Сыктывкарской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием возложения на ОАО "РЖД" обеспечить проведение капительного ремонта участков железнодорожных путей.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ход его исполнения контролируется.
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