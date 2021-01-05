Ученые нашли способ выявить коронавирус за 10 секунд

Ученые нашли способ выявить коронавирус за 10 секунд05 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото: pixabay.com
Устройство разработали в Турции
Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд. Об этом сообщают «РИА Новости».
Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.
Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора, — поясняют исследователи.
Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.
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