Доктор Мясников перечислил продукты, образующие камни в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках, пишет РИА Новости.

По его словам, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако камни в почках могут вызвать и другие продукты.

- Такая вещь, как шпинат и зелень, — всем полезная вещь, но она увеличивает оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты. — Прим. ред.) в крови и увеличивает камнеобразование, — отметил Мясников.

Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.

- Общие правила простые: (пейте. — Прим. ред.) как можно больше жидкости, знайте, какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры, — пояснил он.

Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.

Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.

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