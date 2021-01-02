«Были тяжелые роды»: первая мама 2021 года в Сыктывкаре поделилась эмоциями

2021 год только начался, а в Сыктывкаре уже родилось несколько новых жителей столицы Коми. Корреспондент портала PG11.ru поговорил с мамой, чей ребенок появился на свет раньше остальных.

В роддоме Коми республиканского перинатального центра в самом начале года родилась первая малышка 2021-го. Ее мама, Наталья Шелепанова, рассказала, как все прошло.

— 31 декабря в 14 часов у меня начались схватки. Они были недостаточными по силе, потребовалось сделать амниотомию и родоусиление. Но, несмотря на лечение, схватки не усиливались, шейка матки не раскрывалась, поэтому мне выполнили кесарево сечение. Я считаю, что у меня были сложные роды, — поделилась девушка.

А всего через 33 минуты после новогодних курантов на свет появилась первая дочка Татьяны и первая новорожденная сыктывкарка Мирослава:

— Это моя первая беременность, а имя дочке придумали вместе с мужем заранее.

Несмотря на то, что Новый год пришлось встречать в перинатальном центре, Наталья совсем не расстроена:

— Мне не грустно, я настраивалась на это и очень рада, что стала мамой. Мы с мужем очень хотели, чтобы роды были 1 января 2021, но все равно это стало для меня неожиданностью.

Портал PG11.ru от всей души поздравляет Наталью с новорожденным, желает здоровья и успехов!

Также в перинатальном центре рассказали, что за 2020 год родилось 2953 ребенка, из них 1519 мальчиков и 1434 девочки. Самой молодой мамой 2020 года стала 15-летняя девушка, самой взрослой роженице было 48 лет.

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