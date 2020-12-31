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Эксперты назвали самые микробоопасные зоны новогоднего стола

Эксперты назвали самые микробоопасные зоны новогоднего стола

31 декабря 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Оставшиеся овощи лучше безжалостно отправить в мусорное ведро

По статистике, новогодние праздники являются одним из основных периодов всплеска пищевых отравлений. Привычка в первые дни января доедать оставшееся после праздничного застолья дает о себе знать. Диетолог Людмила Денисенко рассказала, какие новогодние блюда уже на следующий день могут навредить здоровью.

Одним из «долгоиграющих» яств является холодец, который, как правило, готовится за день или за два до застолья, а потом доедается все каникулы. Однако, хранить это блюдо можно в холодильнике не более суток, а заливные — максимум двое суток. Особенно опасными они становятся, если пробыли на столе всю новогоднюю ночь.

— Хранить его можно дольше, если вы твердо уверены в чистоте посуды и своих рук, качестве мяса, и полном здоровье готовящего. Ведь бульон и желатин — самые лучшие среды для распространения болезнетворных бактерий, — цитирует Денисенко KP.Ru.

В настоящую микробную «бомбу» на следующий после праздника день превращаются салаты, где сочетаются продукты животного и растительного происхождения — например, любимые всеми оливье и сельдь под шубой. По словам диетолога, идеальный вариант — нарезать лишь то количество салата, которое будет съедено за один раз. Однако, так вряд ли получится, а потому можно нарезать все ингредиенты в разные емкости (желательно стеклянные) с плотными крышками и смешивать их с майонезом только перед подачей.

Примерно то же касается и нарезанных овощей. Их нельзя хранить при температуре выше четырех градусов дольше 12 часов.

— Дело в том, что большинство овощей — огурцы, помидоры, зелень, свекла, шпинат, сельдерей и так далее — содержат вещества, которые сами по себе безвредны, но при комнатной температуре становятся катализатором роста бактерий, образующих нитраты. Повышенная концентрация нитратов и вызывает головные боли, одышку, усталость, — пояснила эксперт.

Оставшиеся со стола овощи лучше безжалостно отправить в мусорное ведро. Так же следует поступить и с недоеденными готовыми мясными блюдами — котлетами, блинами с мясом и так далее. Хранятся они тоже не более 12 часов, правда, лишнее можно убрать в морозилку.

Еще одна разновидность мясных продуктов — паштеты безопасны в течение шести часов и при условии хранения в холодильнике. Их можно использовать и далее, но только в случае термической обработки, например, в качестве начинки для пирожков.

Из десертов самую большую опасность представляют пирожные с заварным кремом, они хранятся меньше всего. Да и на срок годности остальных сладостей стоит обратить внимание.

Благоприятной для бактерий средой служат блюда с грибами, сладкие или молочные супы, а также картофельное пюре, отварные макаронные изделия, рис и каши. Все они содержат крахмал, который после термической обработки становится лакомством для патогенных микроорганизмов.

Диетолог также напомнила правила хранения продуктов в холодильнике — готовые блюда нужно держать отдельно от сырых, а также от яиц, колбас, творога, овощей и фруктов. Хранить приготовленную еду необходимо в герметичной упаковке, пишет «РГ».

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Еда Здоровье

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