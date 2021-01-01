Афиша: куда сходить с детьми в новогодние каникулы в Сыктывкаре

В новогодние каникулы не каждый сыктывкарец планирует проваляться в кровати все свободные деньки. А у кого-то и вовсе не будет выбора — придется вставать и придумывать варианты проведения досуга, ведь у них есть дети. Портал PG11.ru создал небольшую подборку мероприятий, которые можно будет посетить вместе с детьми.

Нормативы ГТО

Мэрия Сыктывкара сообщила, что в столице Коми 5, 6 и 8 января состоятся дни ГТО. В программу войдут нормативы по стрельбе из пневматической винтовки и электронного оружия, упражнения по зальным видам на общую физическую подготовку и плавание.

На выполнение нормативов необходимо заранее записаться по телефону 31-64-64 или через сообщество в «ВКонтакте». При себе на тестах нужно иметь удостоверяющий личность документ, медицинский допуск, заявку на участие в тестировании и согласие на обработку персональных данных.

Уличные развлечения

Кроме того, на стадионе в Верхней Максаковке пройдут две встречи. Первая состоится 5 января в полдень, где стартует массовая игра «снайперы» и другие уличные развлечения, а 7 января начнется турнир по хоккею.

Также на стадионе в местечке Давпон по ул. Морозова, 195 инструкторы городского Центра спортивных мероприятий проведут соревнования по хоккею с мячом, функциональную тренировку на петлях Aerosling для всех возрастов, дискотеку на льду, а также детскую программу с зимними забавами.

Начало запланировано на 4 января, в 11:00. На следующий день, 5 января, в это же время аналогичная программа будет проведена у школы № 21 по ул. Красных партизан, 58.

Онлайн-лагерь

Напомним, что для юных сыктывкарцев пройдет онлайн-смена детского оздоровительного лагеря «Мятная цапля» в период зимних каникул (план прилагается). Смена будет проходить по расписанию в официальных группах учреждений в социальной сети «ВКонтакте» в период зимних каникул с 9.00 до 16.30.

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