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Сыктывкарский поэт написал новую книгу о боли и переживаниях

Сыктывкарский поэт написал новую книгу о боли и переживаниях

01 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Картинка: vk.com
Писателя вдохновляют чай, девушки и покой

Сыктыварский поэт Павел Блюме написал новую книгу о своих душевных переживаниях. Портал PG11.ru подготовил для вас интервью с писателем, где он рассказал о своем вдохновении. 

О чем ваши новые стихи? Какая основная мысль в них заложена?

- Я думаю, что все мои стихи, всё моё творчество, так или иначе, о любви. И новые стихи тоже. Но лирический герой книги, на мой взгляд, стал глубже, интересней. Он стал чувствовать не только свою боль и переживания, но переживая и боль других людей. В этом смысле он стал ближе к читателю. И основной мыслью книги «На белом облаке» становится как раз та высота, то «облако» на которое через испытания восходит герой. Отсюда основная мысль книги - любовь.

Сколько времени понадобилось на написание в этот раз?

- Я написал книгу за 2-3 месяца. Как мне кажется, это случилось оттого, что я «дышал» каждой строчкой этой книги. Каждое стихотворение в ней написано как говорится «от души». И я бы добавил, что и для души.

Как у вас вообще проходит процесс написания стихов? Вы садитесь и «выжимаете» из себя творчество? Или, может, в течение дня накидываете какие-то идеи в блокнот?

- Написание стихотворения происходит всегда по-разному. Иногда, чтобы написать стихотворение нужно лишь небольшое впечатление: хорошая интересная книга, красивая проходящая мимо по улице девушка, кружка чёрного чая в кафе, а иногда замысел вынашиваешь неделями, сидя дома у окна, и как писала Анна Ахматова «глядя на дорогу», чтобы потом перенести на листок бумаги сокровенное и самое важное.

Кто вам помогает в вашем творчестве? Может, есть люди, которые накидывают идеи для стихотворений?

- Все идеи рождаются у меня в голове, как Афины в голове Зевса. Я только успеваю призвать на помощь Гефеста и Муз, и стихотворение готово! А вообще, если говорить более серьёзно, то важно писать на разные темы. Это расширяет кругозор и тренирует руку. Я, например, часто пишу для организаций и бизнеса, творческих коллективов и частных предпринимателей рекламные слоганы, заметки, поздравления и так далее. Это помогает компаниям себя позиционировать на рынке услуг и даёт мне возможность развивать свои творческие способности.

Что вы пожелаете жителям нашего города на Новый год?

- Всем крепкого здоровья в Новом 2021 году, хороших и интересных впечатлений. Читайте хорошие книги - они помогают и поддерживают в любой жизненной ситуации.

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