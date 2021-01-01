Уют, тепло и тихое счастье: подборка новогодних фото сыктывкарцев из Instagram

Одна из самых приятных вещей в новогодних каникулах — повсюду в социальных сетях встречаются теплые, уютные снимки улыбающихся людей. Портал PG11.ru подготовил для вас подборку новогодних фотографий сыктывкарцев, которые горожане опубликовали в Instagram.

@mizantrop1992v

@a_.n_.a_.s_.t_.a_.s_.i_.y_.a

@leonova2006

@ragimova_brow

@kekenatsh

@alenochka101489

@julia_wolf_official1.4

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А вам нравятся ленты социальных сетей после нового года? Расскажите в комментариях!