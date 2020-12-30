Фото дня в Сыктывкаре: огненный закат над морозными просторами

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: огненный закат над морозными просторами30 декабря 2020
Дмитрий ПаскарВозрастное ограничение: 0+
@serega_s93
@serega_s93
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