«С Новым годом!»: сыктывкарцев поздравят «Uma2rman», Глюкоза и другие знаменитости

Известные люди продолжают поздравлять сыктывкарцев с наступающим новым годом. В рамках новогоднего мини-проекта мэрии столицы Коми видеопоздравления публикуются на официальной страничке администрации «Вконтакте».

Вчера были опубликованы поздравления музыканта Сергея Галанина (гр. «СерьГа»), юмориста и телеведущего Сергея Дроботенко, художника Прокопия Уляшова («Союзмультфильм», широко известен в рунете как автор комиксов «Игра престолов» и «Симпсоны» на манер советских мультфильмов) и эстрадно-народной певицы Лена Василёк.

Ранее город и горожан поздравили народный артист РФ Валерий Леонтьев, певцы Стас Пьеха и Марина Девятова. На очереди – публикация поздравлений групп «Uma2rman» и «Несчастный случай», певцов Александа Скляра (гр. «Ва-БанкЪ»), Глюкозы, предпринимателя Фёдора Овчинникова («Додо пицца»), игроков баскетбольной «Ники».

Все поздравления записаны безвозмездно, при этом обращения звёзд эстрады появились при содействии руководителя фирмы «Олимп концерт» Вячеслава Бочкина и концертного агентства «A.VALTER».

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