Миллионы россиян получат выплаты от пенсионного фонда до Нового года

Миллионы россиян получат пенсии раньше, чем планировалось. Январские пенсии планируется выплатить досрочно. Некоторые пенсионеры уже начали получать свои деньги через почтовые отделения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Многим пенсионерам деньги придут на банковские карты. Решение прислать деньги пораньше является очень удобным. В канун праздника хочется позволить себе немного больше, чем обычно. Человек захочет что-то купить, но денег не хватает. Преждевременная выплата решает эту проблему.

Другое дело, что это коснется не всех. Получить деньги раньше времени смогут только те пенсионеры, кто получает выплаты до 10-го числа включительно. Если человек получает пенсию 11 числа, то ему придется ждать до обычной даты по графику, то есть 11 января.

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