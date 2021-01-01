Выбор «Pro Города»: какие фильмы помогут в создании новогоднего настроения

Что делать, если впереди целых 10 дней новогодних каникул, а праздничное настроение иссякло? Коллектив PG11.ru подготовил для вас подборку лучших фильмов, которые помогут вам вернуть ощущение праздника и новогоднего волшебства.

Владислав Гусельников, главный редактор

— На Новый год лично я буду пересматривать классику — «Гарри Поттера» и «Звездные войны». Просто праздничные выходные дают достаточно времени, чтобы посмотреть обе серии целиком, залпом. Это доставляет максимальное удовольствие.

Из чего-то менее известного могу посоветовать фильм «Скотт Пилигрим против всех». Это добрая и по-настоящему веселая комедия, которая поднимет вам настроение. Правда, понравится она в основном более молодому поколению, которое разбирается в видеоиграх.

Елена Миронова, копирайтер

— «Рождество на двоих». Это мелодрама с Эмилией Кларк, звездой «Игры престолов», в главной роли. Сюжет простой и незатейливый: Кейт работает в магазине рождественских товаров и ходит в костюме эльфа (ботиночки - просто отпад!). Молодая девушка несерьезно относится к своему здоровью и ведёт разгульный образ жизни несмотря на то, что недавно ей сделали операцию на сердце. К тому же у неё вечные недопонимания с родителями. Но однажды её жизнь начинает меняться, когда она встречает симпатичного Тома. И тут вы подумаете, что дальше все по классике, любовь-морковь и прочие ванильные нежности ... А вот и нет! Не все так просто. В конце вас ждёт неожиданный поворот, и лёгкая комедия превращается в трогательную мелодраму. Супер интеллектуального кино, конечно, ожидать не стоит, но смотреть фильм легко, снято с юмором, и есть над чем задуматься.

Виктор Конюхов, корреспондент

— 2020 почти для всех выдался грустным и тоскливым. Но чтобы совсем не впасть в уныние, нужно уметь отвлечься и развлечь себя. И, как мне кажется, лучше глупых и простых комедий для этого нет ничего. Для поднятия настроения отлично подойдет абсолютно нелепая комедия «Новые парни турбо», снятая в Нидерландах. Пятерых друзей увольняют из компании ввиду экономического кризиса. И они решают, что с этого момента мир не получит от них больше ни копейки. Увлекательное зрелище того, на что люди готовы пойти, чтобы не работать. Только осторожнее, людям с высокой моральной позицией и детьми лучше обойти эту картину стороной

Ирина Сенюкова, копирайтер

— Для меня новогодние каникулы ещё с детства — время сказок. Нырнуть с головой в другой мир, наполненный троллями, эльфами, феями и говорящими животными. При этом сказка должна быть долгоиграющей. Не на час... И для взрослых, разумеется. Такой, как «Десятое королевство». Это десятичасовой заплыв в мир чудес, комичных превращений и небанальных приключений. Это вам не переход из волшебного нарнийского шкафа в сказочную тайгу с посиделкам у фавна. Приключения в новом мире у героев начинаются с... мрачного тюремного подземелья. Именно туда переносит героев волшебное зеркало. Что потом? Побег, встречи и расставания, оборотни, отравленное яблоко, раскаленные башмачки и проклятие эльфов. А в конце... страшная правда. Несказочная. Открытие, которое меняет отношение к жизни. Принц не женится на принцессе и не убьет дракона. Все будет иначе. Но очень красиво, живописно и по-доброму. Еще момент. Дух захватывает с первой секунды, прямо с апокалиптической заставки. Рушатся небоскребы, ломается асфальт, прорываются трубы. А на их месте вырастают дворцы, руины мостов перешагивают великаны, а в воздухе парят крохотные феи. Полная трансформация нашего мира. И немного сознания. Совет: смотрите сказку в темноте... С включенными гирляндами. Стакан горячего напитка с пряностями и имбирным печеньем будет в тему.

Дмитрий Паскар, рерайтер

— Буду банален, но на праздники посоветую посмотреть тот самый «Один дома». Все мы видели этот фильм десятки раз, но на удивление он остается тем, что неизменно создает праздничную атмосферу. Может быть, все дело в ностальгии, но с годами картина не кажется глупее и не выбивается из реалий, ведь речь тут совсем не о том. Это просто легкое и забавное кино, которое не таит глубокой философии, а дарит чувства сродни гирляндам и новогодней елке. Даже если смотреть его просто на фоне.

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