На дистанционном обучении у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. К тому выводу пришли офтальмологи из Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае, пишут Известия.

Проект подразумевает проверку остроты зрения более 1 млн школьников города Вэньчжоу раз в шесть месяцев на протяжении 10 лет. В своем последнем исследовании ученые провели три обследования на близорукость в 1,3 тыс. школ.

- Мы использовали обычный период (июнь–декабрь 2019 года) и период карантина COVID-19 (январь–июнь 2020-го) для сравнения, — сказано в тексте препринта.

- Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за COVID-19, указано в работе.

Специалисты изучили миопию средней и высокой степени в двух основных группах: среди младшеклассников и учеников средней и старшей школы. Выяснилось, что значительно больше других проблемам со зрением подвержены дети, которые ходят в 1–6-е классы.

Новые формы обучения детей могут привести к значительному увеличению общей распространенности миопии в популяции, полагают китайские ученые. Они объясняют это воздействием длительного контакта с экранами гаджетов и уменьшением общей активности на открытом воздухе.

Авторы работы считают, что ускорение прогрессирования миопии в полтора раза — только промежуточный результат. Они намерены изучить долгосрочное влияние дистанционного обучения на зрение детей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен