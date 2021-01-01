Синоптики рассказали, ждать ли сыктывкарцам лютых морозов после Нового года

Все праздники будет идти снег
Синоптики рассказали, ждать ли сыктывкарцам лютых морозов после Нового года01 января 2021
astakhovaxeniaВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Стало известно, какая погода будет сопровождать сыктывкарцев в новогодние праздники.
Как сообщает сервис «Яндекс погода», все праздники сыктывкарцев будет сопровождать легкий снег.
- 1.01 - температура воздуха до - 15 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 20;
- 2.01 - температура воздуха до - 12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 16;
- 3.01 - температура воздуха до - 12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 17;
- 4.01 - температура воздуха до - 10 градусов;
- 5.01 - температура воздуха до - 10 градусов;
- 6.01 - температура воздуха до - 12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 17;
- 7.01 - температура воздуха до - 10 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 17;
По данным «Коми ЦГСМ» такое потепление связано с приходом циклона.
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