Синоптики рассказали, ждать ли сыктывкарцам лютых морозов после Нового года

Стало известно, какая погода будет сопровождать сыктывкарцев в новогодние праздники.

Как сообщает сервис «Яндекс погода», все праздники сыктывкарцев будет сопровождать легкий снег.

1.01 - температура воздуха до - 15 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 20;

2.01 - температура воздуха до - 12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 16;

3.01 - температура воздуха до - 12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 17;

4.01 - температура воздуха до - 10 градусов;

5.01 - температура воздуха до - 10 градусов;

6.01 - температура воздуха до - 12 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 17;

7.01 - температура воздуха до - 10 градусов, однако из-за ветра будет ощущаться как - 17;

По данным «Коми ЦГСМ» такое потепление связано с приходом циклона.

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