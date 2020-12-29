Как выбрать лучшую живую елку: сыктывкарский продавец поделился секретами

В Сыктывкаре на елочных базарах можно найти разные живые ели. Продавец рассказал порталу PG11.ru, как выбрать лучшую.

Сыктывкарец Ефим Коснырев посоветовал выбирать елки средней величины. Он заявил, что нужно всегда смотреть на то, куда направлены ветви - у свежей елки они всегда направлены вверх.

Иногда красивая пушистая елка осыпается на следующий день. Поэтому стоит обратить внимание на хвою. Если она сухая, то очень быстро «облезет». Поэтому при покупке ее можно стукнуть стволом о землю. Если все посыпется - точно брать не стоит, - заявил продавец.

Ефим Коснырев отметил, что правильно выбранная елка может скрасить праздник и наполнить дом праздничной атмосферой, что не сможет дать искусственная. Поэтому не стоить экономить на дешевых елках - лучше взять чуть дороже, чтобы она не осыпалась на следующий день.

Как сообщил продавец, елочные базары работают с 9:00 до 18:30. Там можно найти живые ели от 500 до 2000 тысяч рублей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен