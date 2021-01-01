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Прокат лыж в Сыктывкаре: где можно будет покататься в праздничные дни

Прокат лыж в Сыктывкаре: где можно будет покататься в праздничные дни

01 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Из архива редакции / Прокат лыж в Сыктывкаре: где можно будет покататься в праздничные дни
Проблем с арендой инвентаря на новогодних каникулах возникнуть не должно

До Нового года осталось уже совсем немного. Сыктывкарцы будут отдыхать после шумного праздника целых 10 дней. Самое время подумать о том, как провести зимние «каникулы» не лежа на диване, а активно и с пользой. Сыктывкарец — значит лыжник, поэтому портал PG11.ru выяснил, как будет работать прокат лыж в праздничные дни и сколько за него придется отдать.

Лыжная база «Динамо»: Лесопарковая, 9/8

Время работы: 1 января прокат лыж будет работать с 11.00 до 18.00, со 2 января по 10 января — с 9.00 до 17.00. 

Прокат (на весь день): комплект для взрослых — 170 рублей, для детей — 130 рублей.

Телефон для справок: 31-10-83

Стадион Раисы Сметаниной: Выльгорт, Северная, 1-а

Время работы: 1 января выдавать лыжи будут с 12.00 до 14.00, со 2 января по 10 января прокат будет работать в обычном режиме — с 9.00 до 15.00. 

Прокат (на два часа): комплект для взрослых — 220 рублей, для детей — 100 рублей.

Телефон для справок: 8 904 209 87 19

Лыжная база «Веждино»: Островского, 50

Время работы: 1 января прокат лыж работать не будет, со 2 января по 10 января — с 8.30 до 17.00. 

Прокат (на весь день): комплект для взрослых — 270 рублей, для детей — 170 рублей.

Телефон для справок: 46-91-60

Лыжные трассы без проката

А если у вас есть свои лыжи, вы можете воспользоваться лыжными трассами, на которых нет проката. Быть может, там даже будет меньше людей. В мэрии сообщили, что в Сыктывкаре готовы семь лыжных трасс:

  • основная трасса расположена в районе базы «Спортивная» по улице Лесопарковой. Здесь подготовлены прогулочные трассы протяженностью 3, 5, 10, 15 километров., спортивная лыжная трасса протяженностью 5 километров и освещенная трасса длиной 2,5 километра (режим работы с 14.30 до 22.00);
  • в микрорайоне Орбита открыта трехкилометровая трасса в районе малой объездной автомобильной дороги. Еще одна прогулочная трасса протяженностью 5 километров. расположена в районе местечка Нижний Чов;
  • на эжвинской лыжной базе «Веждино» подготовлена прогулочная лыжная трасса длиной 10 километров, а также освещенная спортивная трасса в 5 километров (режим работы с 15.00 до 19.00);
  • освещенные лыжные трассы обустроены также в пригородных поселках В. Максаковке и Краснозатонском. Протяженность трасс составляет 1,5 километров (режим работы с 15.00 до 21.00);
  • седьмая трасса длиной 5 километров расположена между поселками Максаковка и Краснозатонский в районе «Черного озера».

По информации управления физической культуры и спорта администрации города, на сегодня подготовить трассы не удается в местечке Красная гора в связи с погодными условиями.

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А вы любите кататься на лыжах? Расскажите в комментариях!

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