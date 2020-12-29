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Банк России рассказал о финансовых лайфхаках к Новому году

Банк России рассказал о финансовых лайфхаках к Новому году

29 декабря 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Эти семь советов помогут подготовиться к празднику и не уйти в минус

Говорят, под Новый год все всегда сбывается. Даже то, что за целый год сбыть не получается. Шутки шутками, но в предпраздничной суете не всегда удается устоять перед новогодними акциями и удержаться в рамках разумного. Эти семь советов помогут подготовиться к празднику и не уйти в минус.

1. Спланируйте бюджет заранее:

  • Чтобы внезапно не оказаться с пустым кошельком в разгар каникул, лучше заранее установить предельную сумму, которую вы готовы потратить на Новый год.
  • Определите главные статьи расходов — например, «подарки», «новогодний стол» и «празднование».
  • Можно по старинке разложить наличные по конвертам. Или воспользоваться специальными мобильными приложениями — сервисами финансового планирования «Moneon», «CoinKeeper», «Monefy» «Дребеденьги».
  • В них можно добавлять статьи расходов, устанавливать по ним лимит и видеть динамику трат.
  • На встречу 2020 года, по данным ВЦИОМ, россияне потратили в среднем 14446 тысяч рублей. Из них на подарки ушло примерно 5505 рублей, на новогодний стол — около 4708 рублей.
  • Как ни просчитывай, но на Новый год всегда хочется чего-то неожиданного — и без незапланированных трат вряд ли получится обойтись. Это не повод укорять себя в мотовстве. Просто заранее определите, сколько вы готовы потратить на непредвиденные расходы и праздничное настроение и постарайтесь не выходить за пределы этой суммы. Тогда елочная игрушка в виде космонавта, десятая гирлянда или санки будут в радость для всей семьи и не нанесут удар по бюджету.

2. Не ведитесь на предновогодние скидки:

  • Призывы «Скидки 90% на всё!» очень заманчивы, но на деле могут оказаться всего лишь уловкой. Перед праздниками ценники нередко специально завышают в несколько раз, чтобы потом объявить «распродажу».
  • Присмотритесь к нужным вещам заранее, сфотографируйте или запишите их стоимость и затем проверьте — настоящий это дисконт или лишь хитрый маркетинговый ход.

3. Сравнивайте цены:

  • Одни и те же товары могут стоить по-разному в небольших торговых точках, крупных сетевых магазинах и в интернете. Иногда цены могут различаться в полтора-два раза.
  • Не поддавайтесь праздничному ажиотажу и не покупайте понравившуюся вещь сразу — лучше сначала сравнить все варианты.

4. Не верьте приметам:

  • Встречать год Белого Металлического Быка в серебристом свитере или платье стального цвета — забавно, но совершенно не обязательно.
  • Не стоит слепо следовать традициям и слушать бой курантов непременно в чем-то новом. 1 января — хороший повод действительно начать все по-новому — например, стать свободным от стереотипов.

5. Не дарите безделушки:

  • Полки магазинов ломятся от фигурок фарфоровых бычков в новогодних шапочках, но не спешите их скупать. К товарам с символикой наступающего года всегда повышенный интерес. И как следствие, на них завышенный ценник.
  • Да и кому, кроме коллекционеров, нужны подобные сувениры. Они пылятся в шкафах, если, конечно, их не выкинули сразу или не передарили кому-то.
  • Покупка сувенирного быка вряд ли может стать исключением. Если вы хотите сберегать и богатеть в новом году, то лучше выбрать для этого другие способы — например, открыть вклад или карту с процентом на остаток по счету или индивидуальный инвестиционный счет.

6. Превратите упаковку подарков в развлечение:

  • Зачем тратиться на дорогие подарочные коробки и услуги по упаковке, если можно это сделать и самому? Идеи оформления и мастер-классы по упаковке можно найти в видеороликах в интернете.
  • Чтобы старания не пропали даром, во время праздника проведите соревнование на самую оригинальную обертку. Опять же, близкие и друзья смогут оценить ваши старания, творческий подход и чувство юмора.

7. Празднуйте дома:

  • 2020 год практически не оставляет вариантов, как встретить новый год: границы с большинством стран еще закрыты, а рестораны и кафе во многих российских регионах в новогоднюю ночь не будут работать.
  • Праздновать дома в кругу близких не только безопаснее в условиях пандемии, но и экономнее. Стол можно накрыть вместе, поделив расходы. Либо каждый сам приготовит особенное угощение для общего стола.
  • Можно сэкономить и на подарках. Необязательно покупать дюжину недорогих сувениров для всех. Будет лучше, если каждый преподнесет один, но достойный презент. А кому он достанется — определите в лотерее. Сыграйте в игру: каждый пишет на листочке свое имя и кладет его в мешок или шапку. Потом все по очереди вытягивают эти бумажки — кому чье имя достанется, тот тому и готовит подарок. Результаты лотереи нужно сохранить в секрете.
  • Если следовать этим советам, научиться планировать бюджет и следить за расходами, ваши финансовые решения станут более продуманными и удачными на весь год.
  • Больше полезной информации о мире финансов можно получить на информационно- просветительском ресурсе Банка России «Финансовая культура».

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