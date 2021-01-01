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«Праздничные дни проведу в посте и молитвах»: сыктывкарцы рассказали о планах на новогодние каникулы

«Праздничные дни проведу в посте и молитвах»: сыктывкарцы рассказали о планах на новогодние каникулы

01 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Сыктывкарцы рассказали о планах на новогодние каникулы
Некоторые оказались довольно неожиданными

Уже через три дня вся Россия будет встречать Новый 2021 год. А за ними последуют долгожданные праздничные каникулы, которые продлятся до 10 января. Портал PG11.ru выяснил, как сыктывкарцы планируют проводить новогодние выходные. 

В своем официальном сообществе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы выяснить, чем займутся сыктывкарцы в праздничные каникулы.

 

Меньше всего горожан собирается проводить выходные активно: за этот вариант проголосовало всего 7,94% опрошенных.

8,4% участников голосования собираются отправиться к родственникам в другие населенные пункты.

19,33% опрошенных серьезно намерены провести все выходные в кровати, не вылезая.

26,7% признались, что у них вовсе не будет выходных.

Больше всего голосов сыктывкарцы отдали за вариант «Буду чередовать все вышеперечисленное». Так ответили 37,63% опрошенных. 

В комментариях к голосованию горожане поделились гораздо большим количеством вариантов времяпровождения в новогодние каникулы. Некоторые из них оказались очень неожиданными, некоторые — довольно печальные:

— Вот это опрос! Работают все! Надо бы у Деда Мороза попросить новый состав депутатов, а то «весь дом вверх дном»! Из кадров работает только один человек, такого просто не может быть, — Уровень Новый.

— Гулять в лесу. Вечером пить и ТВ смотреть, — Макс Николаев.

— Главное, что не пить и не смотреть ТВ, — Анастасия Жукова.

— Праздничные дни проведу в посте и молитвах. Может быть... — Михаил Колпаков.

— Здесь нет варианта «проведу в больнице с ковидной пневмонией». Похоже, мы с мужем именно так праздники и проведем. Уже лежим в больнице, — Екатерина Дорфман.

— Работаем, у нас нет выходных в больнице, — Бренер Валя.

— Гуляяять! — Анюта Ануфриева.

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А чем вы планируете заняться на каникулах? Расскажите в комментариях!

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