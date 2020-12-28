Сыктывкарцы сняли зажигательные новогодние клипы, которые отлично поднимают настроение

Сыктывкарцы сняли зажигательные новогодние клипы, которые помогают зарядиться атмосферой праздника. Портал PG11.ru узнал, что побудило их на творчество.

Группа Darkin Brothers сняли отличный новогодний клип, который пестрится праздничной символикой и атрибутикой. Отдельно хочется отметить хор юных вокалисток, которые сделали песню объемнее и более запоминающейся. Вокалист Илья Дуркин рассказал, как создавался клип.

- Эта песня родилась у нас достаточно неожиданно и спонтанно буквально пару недель назад. Случайно наигранная мелодия показалась нам новогодней, быть может, оттого, что предновогоднее настроение уже охватило и город, и людей. Вслед за мелодией появился и текст. Мы решили, что нарождающуюся новогоднюю композицию никак нельзя оставить без видеосопровождения и, надо сказать, проделали огромную работу, чтобы сделать этот клип! Мы все по-разному относимся к встрече Нового года, но по сути нас всех объединяет какое-то торжественное ожидание. Кто-то ждет чуда, кто-то встречи с родными, кто-то желает подвести итоги уходящего года, а кто-то просто веселого застолья!) Но даже те, кто ничего не ждет и хмуро относится к праздникам, даже они подхвачены всеобщим настроением ожидания Нового года. Ведь с этим праздником связано много традиций, например, дарить подарки и, конечно, встречаться с родными и близкими! Как раз обо всем этом наша песня, - рассказал Илья Дуркин.

Известный сыктывкарец Михаил Наумов также снял новогодний клип. Вот только его интерпретация праздничного настроения значительно отличается от песни Darkin Brothers. Песня «Новогодняя» звучит более романтично, грустно и меланхонично. Однако не смотря на все это, она также поднимает настроение.

- Припев песни я написал несколько лет назад зимой. В декабре 2019 года я доделал куплеты, добавив песне новогодний контекст. Безусловно, эта песня грустная и совсем не про Новый год, поэтому ее релиз я отложил до подходящего случая. Этот случай как раз и наступил, сейчас, в предновогоднюю пору 2020 года. Я почувствовал общее «непраздничное» настроение людей и подумал, что это - идеальный момент для выпуска этой песни. Кратко говоря, эта песня о том, что ощущение радости и праздника не возникает «потому что красная дата календаря», а зависит от нашего настроения.

Идея клипа возникла также в 2019 году. Но задуманный сценарий клипа был затратным по времени и финансам. Поэтому ограничились минимальным видеорядом. Спасибо за помощь моему музыкальному товарищу Вадиму Воронину и директору студии тату Detroit Александру Галанцеву, - рассказал Михаил Наумов.

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