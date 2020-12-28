Дотянуться до небес: сыктывкарская новогодняя елка попала в топ 10 самых высоких в России

На протале ТурСтат появился рейтинг самых высоких новогодних елок России в 2020 году.

Так, рекордсмены отметились на Соборной площади Кремля в Москве, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на площади Ленина в Уфе установили самые большие ели на Новый 2021 год.

В первую десятку городов также вошли Уфа (30 метров), Москва (25 м), Санкт-Петербург (25 м), Сыктывкар (23 м), Углич (Ярославская область, 21 м), Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза (12 м)..

В большинстве российских городов в этом году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая в Красноярске высотой 55 метров как и в прошлом году. Рейтинг составлен по результатам исследования новогодних елок в российских городах.

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