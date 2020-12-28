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Как прошли будни сыктывкарского вытрезвителя в 2020 году: статистика Минздрава

Как прошли будни сыктывкарского вытрезвителя в 2020 году: статистика Минздрава

28 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Минздрава Коми / Как прошли будни сыктывкарского вытрезвителя в 2020 году: статистика Минздрава
Пациентов было немного

Перед новым 2020-ым годом в Сыктывкаре открылся вытрезвитель. Работает он на базе Коми республиканского наркологического диспансера. В Минздраве Коми рассказали о том, как много пациентов принял вытрезвитель за весь прошедший год и случались ли неприятные инциденты с особо активными горожанами.

В ведомстве сообщили, что в медицинский вытрезвитель за все время работы доставили 43 человека. Также в Минздраве отметили, что пациентов было так мало из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Несмотря на то, что условия в вытрезвителе лучше, чем в полицейском участке, больше половины освидетельствуемых отказываюся быть в выстрезвителе.

— За время работы медицинского вытрезвителя конфликтных ситуаций с помещенными на вытрезвление не возникало, после вытрезвления все помещенные в вытрезвитель были переданы сотрудникам полиции. Каких-либо повреждений имущества не было, косметического ремонта после открытия вытрезвителя не требовалось, — сообщили в ведомстве.

Напомним, две палаты нового вытрезвителя в Сыктывкаре октрылись 30 декабря 2019 года в наркодиспансере при отделении медосвидетельствования. А с 1 по 8 января в учреждении успели побывать первые горожане – трое мужчин. Каждый из них провел там больше суток. Вытрезвление достигается естественным путем в течение нескольких часов без медицинского вмешательства. Длительность пребывания людей в палате вытрезвления составит от 3 часов до 1 суток. При необходимости сыктывкарцев будет осматривать врач психиатр-нарколог. Пребывание в палатах для граждан бесплатное за счет средств республиканского бюджета.

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