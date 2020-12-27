На объездной Сыктывкара произошло жесткое ДТП с фурой

На объездной Сыктывкара произошло жесткое ДТП с участием «фуры» и «газели». Очевидец утверждает, что в ней виноваты дорожные работники.

Очевидец сообщил, что в 12:00 27 декабря на объездной в Сыктывкаре «фура» не могла подняться в горку из-за гололеда. В это же время сзади нее ехала «газель», которая пыталась затормозить, но из-за отсутствия песка на дороге, не сумела и врезалась.





В результате ДТП никто не пострадал. Очевидец утверждает, что сразу после случившегося объездную принялись обильно посыпать песком.

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