Фото дня в Сыктывкаре: удивительный закат в лесу

Жители столицы радуют подписчиков своими снимками
Фото дня в Сыктывкаре: удивительный закат в лесу27 декабря 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото: @olezhiq_q
olezhiq_q
Исцелить от зимнего уныния может только солнце! Пусть оно еще не может согреть тело человека, зато оно греет душу. Солнечные зимние дни напоминают настоящую сказку.
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0