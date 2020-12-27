Фото дня в Сыктывкаре: удивительный закат в лесу

olezhiq_q

Исцелить от зимнего уныния может только солнце! Пусть оно еще не может согреть тело человека, зато оно греет душу. Солнечные зимние дни напоминают настоящую сказку.

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