В российских школах появится новая должность

С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщают «РИА Новости».

Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания, — отметил чиновник в интервью.

По его словам, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.

Им положена надбавка в 15 тысяч рублей.

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