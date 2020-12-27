В российских школах появится новая должность

Им положена надбавка в 15 тысяч рублей
В российских школах появится новая должность27 декабря 2020
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Фото из архива PG11.ru
С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщают «РИА Новости».
Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания, — отметил чиновник в интервью.
По его словам, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.
Им положена надбавка в 15 тысяч рублей.
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27 декабря 2020, 19:30
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