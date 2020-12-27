Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

Также ожидается сильный порывистый ветер
Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение27 декабря 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ближайшее время с сохранением до 09:00 28 декабря в Воркутинском районе ожидается сильный юго-восточный ветер 12-17 м/с, с порывами 22-27 м/с, метель.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
- Проведите беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на неокрепший лед, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.
- Рекомендуем ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под крыш домов, деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните телефоны энергослужб.
- Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99
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