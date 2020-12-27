Коми накроет метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ближайшее время с сохранением до 09:00 28 декабря в Воркутинском районе ожидается сильный юго-восточный ветер 12-17 м/с, с порывами 22-27 м/с, метель.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Проведите беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на неокрепший лед, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

Рекомендуем ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под крыш домов, деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Уточните телефоны энергослужб.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99