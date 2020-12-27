Назван способ продлить жизнь

Средиземноморская диета способна снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование американских ученых.

Специалисты выяснили, что соблюдение диеты в течение 12 месяцев было связано с положительными изменениями микробиома кишечника и предотвращением потери бактериального разнообразия.

Кроме того, исследователи зафиксировали увеличение числа бактерий, ассоциирующихся со снижением хрупкости костей, улучшением функций мозга и оказывающих противовоспалительный эффект.

Среди основных принципов средиземноморского типа питания ученые выделили замену сливочного масла на оливковое, сокращение потребления мяса и увеличение потребления рыбы, а также обилие фруктов и овощей.

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