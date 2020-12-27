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Ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса

Ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса

27 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: РИА Новости
Россия уже начала его изучать

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в беседе с РЕН ТВ о свойствах штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом сообщают «РИА Новости»

Как ранее заявили британские медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в восьми странах.

Он стал более заразным – вот и все, он более распространен, - отметил ученый, добавив, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, в связи с чем имеющиеся вакцины эффективны против него.

По словам Зуева, появления нового штамма не стоит бояться, необходимо лишь соблюдать меры профилактики.

Просто нужно действительно строго соблюдать все те рекомендации, которые нам ежедневно повторяют, - подчеркнул вирусолог.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, ведомство держит ситуацию с выявлением нового штамма коронавируса на контроле. Она отметила, что российские вакцины сохраняют свою эффективность против мутировавших штаммов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также сообщила, что российские ученые получили от коллег из Великобритании образец нового штамма коронавируса и изучают его.

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Коронавирус

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