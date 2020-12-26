Фото дня в Сыктывкаре: новогодняя сказка на улицах города

@dimvortep

- Сегодня наткнулся вот на такую красоту в нашем городе. Где находится не скажу, а то еще придут идиоты и сломают. #pg11_фотодня #gorod_syktyvkar #новыйгод #дедмороз

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.