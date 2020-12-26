2021-й объявлен в России годом Науки технологий

Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Следующий год в стране будет Годом науки и технологий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Цель указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Глава государства поручил своей администрации сформировать оргкомитет по проведению Года науки и технологий. Его сопредседателями будут вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президент Андрей Фурсенко. План основных мероприятий будет разрабатывать и утверждать правительство РФ.

Как уточняется в публикации, о планах сделать 2021 год Годом науки и технологий Путин объявил 24 декабря на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.

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