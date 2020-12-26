Вакцина или естественный иммунитет: вирусолог сравнил количество антител после COVID-19 и прививки26 декабря 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
istockphoto.com
Прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции
Вирусолог Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, в каком случае иммунитет сильнее - после перенесенной болезни или в результате вакцинирования, пишет «Российская газета».
По словам специалиста, антитела выделяются и в том и в другом случае, механизм одинаковый. Бутенко напомнил, что иммунитет формируется даже, если человек переболел COVID-19 в легкой форме.
Важно другое: прививки помогут сократить количество людей, которые восприимчивы к инфекции. То есть тех, кто может послужить «горючим материалом» для распространения заболевания, станет на порядок меньше.
В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подчеркивают, что после введения в организм препарата «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
26 декабря 2020, 14:20
Комментарии 0