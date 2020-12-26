Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян в январе 2021-го

В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян в январе 2021-го

26 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
vse42.ru
Некоторые нововведения вступят в силу только в конце месяца

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума, расширение сельской ипотеки, упрощение получения госуслуг и улучшение в работе ЗАГСов, а также другие нововведения первого месяца 2021 года - в материале Госдумы.

С 1 января

Индексация и увеличение социальных выплат

  • С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
  • Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. 
  • Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 руб., если рождается второй - еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 руб. 

НДФЛ 15% на доходы свыше 5 млн рублей

  • Повышенная ставка НДФЛ (15%) устанавливается на доходы свыше 5 млн руб. в год.
  • Как пояснял председатель ГД Вячеслав Володин, "полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями".
  • Также он указывал, что "если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%".

Прямое финансирование федеральных медцентров

Федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую из федерального ФОМС, без посредников.

- Мы считаем, что качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек", — отмечал Вячеслав Володин.

Расширение сельской ипотеки

  • Сельской ипотекой теперь вправе воспользоваться граждане, планирующие строительство на земельном участке, находящемся в аренде.
  • Напомним, сельская ипотека — это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

"Умные" счетчики

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть с 1 января оснащены "умными" приборами учета электрической энергии.

Участие граждан в развитии муниципалитетов

  • Инициативные проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля.
  • Инициативные проекты будут реализовываться не только за счет поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Уточнение набора соцуслуг

Обеспечение необходимыми лекарствами для медприменения должно быть в объеме не меньшем, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Упрощение получения госуслуг

  • Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.
  • Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве.
  • Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.

Улучшение работы ЗАГСов

В случае утраты, порчи и т.д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Маркировка товаров легкой промышленности

Маркировка товаров легкой промышленности становится обязательной. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему "Честный знак" сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января.

Ответственность за отсутствие категории у гостиницы

  • За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без свидетельства нельзя предоставлять гостиничные услуги.
  • Важно: этот запрет не будет работать в отношении гостиниц, в которых 15 и меньше номеров, до 1 января 2022 года.

Новые требования к организаторам азартных игр

Обновляется перечень лицензионных требований, предъявляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе.

"Регуляторная гильотина

Признается утратившим силу и перестает действовать на территории РФ ряд нормативно-правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, актов РСФСР и СССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении госконтроля (надзора). В частности, это позволит сократить избыточные требования к бизнесу.

Налог на высокие доходы по вкладам

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

С 20 января

Маркировка молочной продукции

Стартует подготовительный этап маркировки молочной продукции. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать продажу через кассовые аппараты молочной продукции.

С 28 января

Цифровые регуляторные песочницы

Вводится особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов в сфере цифровых инноваций. "Песочницы" позволяют компаниям и юрлицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг в этой сфере, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушить те или иные требования законодательства. "Песочница" рассматривается в первую очередь как прообраз нового правового регулирования.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон

Читайте также: В Госдуме приняли новый закон об иностранных агентах

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян в январе 2021-го Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Порадовать близких без лишних трат: сыктывкарские рукодельницы рассказали, как создать идеальный подарок Читать
24 декабря
Трагичные расставания и новые вершины: известные сыктывкарцы подвели итоги 2020 года Читать
24 декабря
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
Посмотреть все
22 декабря Лайфхак для вашей мамы: 4 причины научить родителей пользоваться онлайн-сервисами
Загрузка...

Новости России и мира

20 декабря
Пожилых россиян могут начать прививать от коронавируса уже на следующей неделе
20 декабря
Эксперты озвучили проблемы с автоматической коробкой передач в зимнее время
20 декабря
В России предложили платить за материнство
12 декабря
Названы автомобили, которые чаще всего угоняют
07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru