Ёлочка, гори: в Сыктывкаре официально открыли ледовый городок

В Сыктывкаре официально открылся ледовый городок. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила мероприятие и проверила качество выполненных работ.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, главный архитектор Владимир Рунг и подрядчик прошлись по ледовому городку и оценили качество проведенных работ. Главной изюминкой сооружения стал национальный колорит - здесь можно найти знаменитые выветренные столбы, выполненные из льда, запоминающиеся объекта разных городов Коми.

Новвоведением стало то, что у каждого такого сооружения в основе есть QR-код, который может считать любой сыктывкарец и получить историческую справку об объекте.

Чуть позже к городку на санях подъехал Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили мэра города и других сыктывкарцев с Новым годом и с помощью волшебных слов «Ёлочка, гори!» включили иллюминацию на площади.

С подсветкой ледяной городок становится еще красочнее. Особенно выделяется сооружение «Северное сияние». Архитектор отметил, что оно станет изюминкой этого года.

В целом, Наталья Хозяинова заявила, что строительство прошло удачно.

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