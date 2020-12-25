Ёлочка, гори: в Сыктывкаре официально открыли ледовый городок

Ёлочка, гори: в Сыктывкаре официально открыли ледовый городок25 декабря 2020
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Фото: Виктор Конюхов/ Новогодняя елка
Стройка прошла удачно
В Сыктывкаре официально открылся ледовый городок. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посетила мероприятие и проверила качество выполненных работ.
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, главный архитектор Владимир Рунг и подрядчик прошлись по ледовому городку и оценили качество проведенных работ. Главной изюминкой сооружения стал национальный колорит - здесь можно найти знаменитые выветренные столбы, выполненные из льда, запоминающиеся объекта разных городов Коми.
Новвоведением стало то, что у каждого такого сооружения в основе есть QR-код, который может считать любой сыктывкарец и получить историческую справку об объекте.
Чуть позже к городку на санях подъехал Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили мэра города и других сыктывкарцев с Новым годом и с помощью волшебных слов «Ёлочка, гори!» включили иллюминацию на площади.
С подсветкой ледяной городок становится еще красочнее. Особенно выделяется сооружение «Северное сияние». Архитектор отметил, что оно станет изюминкой этого года.
В целом, Наталья Хозяинова заявила, что строительство прошло удачно.
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25 декабря 2020, 16:25
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