15 триллионов рублей, которые выделили на борьбу с бедностью в России, «ушли в никуда»

Пять из более чем 15 трлн рублей, предусмотренных в 2019-2024 годах на борьбу с бедностью и повышение доходов населения, не оказывают прямого воздействия на достижение этих целей. Такие выводы Счетная палата приводит в докладе, посвященном анализу мер правительства по улучшению обеспеченности россиян, пишут «Известия».

В СП также отмечают, что, хотя основные ресурсы должны быть направлены на поддержку малоимущих, сейчас до них доходит около пятой части всех соцвыплат, а 20% из этой группы вовсе оказываются за пределами инструментов повышения доходов.

Размытость логики инструментов, их недостаточная связанность с целью повысить достаток, а также сложность провести оценку их эффекта — ключевые проблемы стратегии правительства по борьбе с бедностью, отмечают аудиторы.

Впрочем, они не считают ситуацию неразрешимой: повышение адресности, например, поддержка семей с детьми и частичная реструктуризация всего комплекса мер позволит улучшить их эффективность и добиться выполнения указов президента.

Аудиторы предлагают учесть риски, которые могут угрожать темпам борьбы с бедностью, и систематически работать над их преодолением. К ним относят, например, изменение структуры доходов населения по источникам доходов, дифференциацию заработных плат по секторам экономики, долговую нагрузку и так далее.

Главное, считают аудиторы, систематизировать комплекс мер, выстроить его четкую логику и повысить адресность.

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