Фото дня: в Сыктывкаре отреставрировали табличку, которой исполнится полвека

Дорожники Сыктывкара отреставрировали памятную доску Домне Каликовой.

- Открытие мемориальной доски состоялось в далеком 1971 году и со временем доска утратила свой первозданный вид. На этой доске, внимательно присмотревшись, можно разглядеть надпись: «Дочери Коми народа, героине гражданской войны в Коми крае». Но разве может мемориальная доска «Дочери Коми народа», спрятавшаяся в тени берез, быть преданной забвению?! И мы не смогли пройти мимо этого объекта культурного наследия республиканского значения. Мы взяли на себя обязательства по реставрации памятной доски нашей землячки, – отметили в «Дорхозе».

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