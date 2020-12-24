В преддверии Нового года сыктывкарцы стараются создать в своих домах и даже офисах атмосферу праздника. А кто-то создает сказочность самым неожиданным образом. Портал PG11.ru пообщался с обладательницей самой новогодней детской коляски в городе.

Сыктывкарка Ирина Бушуева поделилась видео, на котором запечатлена, пожалуй, самая праздничная детская коляска в городе. Девушка поделилась, что, в первую очередь, все это — ради безопасности ее малышки:

— Пришла зима, а с ней и ранняя темнота. Меня, как маму, стало беспокоить то, что несмотря на достаточное освещение, водители на «зебрах» тормозят прямо перед коляской, когда мы переходим дорогу. А кто-то вообще не замечает нас и проносится мимо, даже не притормаживая.

Ирина пожаловалась на неприятные инциденты мужу, который подошел к проблеме не только ответственно, но и творчески.

— Муж решил убить двух зайцев сразу: сделать так, чтобы было и безопасно, и празднично. Все делал сам, источник света — светодиодная лента, а питание идет от аккумулятора.

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Как вы думаете, хорошая идея? Хотели бы повторить это с коляской своего ребенка? Расскажите в комментариях!