Фото дня в Сыктывкаре: бесконечные просторы заснеженных земель

Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: бесконечные просторы заснеженных земель23 декабря 2020
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
- Морозные зимние деньки располагают к прогулкам ничуть не меньше, чем летние.Ведь как можно пройти мимо такой красоты?
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23 декабря 2020, 17:44
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