Фото дня в Сыктывкаре: бесконечные просторы заснеженных земель

@olezhiq_q

- Морозные зимние деньки располагают к прогулкам ничуть не меньше, чем летние.Ведь как можно пройти мимо такой красоты?

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