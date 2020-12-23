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Встретить Новый год и выжить: советы Роспотребнадзора
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Встретить Новый год и выжить: советы Роспотребнадзора

23 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Freepik.com
Достаточно соблюдать ряд правил

В Роспотребнадзоре рассказали, как провести новогодние праздники и не испортить здоровье. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того чтобы не «болеть» после новогодних пиршеств, достаточно соблюдать следующие рекомендации:

  • Приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения;
  • Обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения;
  • Приобретайте продукты только в разрешенных местах торговли.
  • Готовьте салаты, блюда из рубленного мяса, холодец в небольших количествах;
  • Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты;
  • Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности;
  • Храните торты и пирожные в холодильнике;
  • Не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе;
  • Не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике;
  • Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;
  • Не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре (творог, молоко и др.);
  • Не садитесь за стол голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин;
  • Не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм;
  • Соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих;
  • Не засиживайтесь за столом с едой всю ночь;
  • Не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь;
  • Замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе;
  • Не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки;
  • Сладкие подарки стоит приобретать в проверенных торговых точках;
  • Проверяйте состав на содержание пищевых добавок, консервантов, жиров, масел и пр.;
  • Лучше всего для сладкого подарка ребенку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила;
  • Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных отделах и магазинах;
  • Используйте пиротехнические изделия только по назначению и в соответствии с инструкцией;
  • Пиротехникой нельзя пользоваться лицам до 16 лет;
  • Не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена или истек срок годности.

Напомним, недавно стало известно о том, что обычный лук назван учеными мощным средством для достижения долголетия. По словам экспертов, лук невероятно богат фитохимическими веществами, такими как антоцианы, кверцетин, сульфиды и тиосульфинаты, повышающими защиту организма от развития опасных, укорачивающих жизнь, заболеваний.

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