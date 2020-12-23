Встретить Новый год и выжить: советы Роспотребнадзора

Достаточно соблюдать ряд правил
Встретить Новый год и выжить: советы Роспотребнадзора23 декабря 2020
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В Роспотребнадзоре рассказали, как провести новогодние праздники и не испортить здоровье. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Для того чтобы не «болеть» после новогодних пиршеств, достаточно соблюдать следующие рекомендации:
- Приобретайте заранее продукты только с длительным сроком хранения;
- Обращайте внимание на сроки годности, состав продукта, условия хранения;
- Приобретайте продукты только в разрешенных местах торговли.
- Готовьте салаты, блюда из рубленного мяса, холодец в небольших количествах;
- Тщательно промывайте проточной водой и обдавайте кипятком зелень, овощи, фрукты;
- Соблюдайте условия хранения продуктов и не забывайте про сроки годности;
- Храните торты и пирожные в холодильнике;
- Не храните готовые блюда и сырые (мясо или рыбу) вместе;
- Не храните заправленные салаты больше суток в холодильнике;
- Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками вчерашней;
- Не храните скоропортящиеся продукты при комнатной температуре (творог, молоко и др.);
- Не садитесь за стол голодными. 31 декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин;
- Не стремитесь попробовать все блюда, чем разнообразнее пища, тем больше нагрузка на организм;
- Соблюдайте очередность блюд. Сначала салат, затем более сытные варианты и горячее. Не употребляйте холодные блюда после горячих;
- Не засиживайтесь за столом с едой всю ночь;
- Не запивайте еду газированными напитками и умеренно употребляйте алкоголь;
- Замените торты и пирожные фруктовыми салатами и желе;
- Не перегружайте организм физическими нагрузками. Не отправляйтесь сразу из-за стола кататься на горку, не вставайте немедленно на лыжи или на коньки;
- Сладкие подарки стоит приобретать в проверенных торговых точках;
- Проверяйте состав на содержание пищевых добавок, консервантов, жиров, масел и пр.;
- Лучше всего для сладкого подарка ребенку подойдут печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила;
- Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных отделах и магазинах;
- Используйте пиротехнические изделия только по назначению и в соответствии с инструкцией;
- Пиротехникой нельзя пользоваться лицам до 16 лет;
- Не используйте пиротехнические изделия, если упаковка повреждена или истек срок годности.
Напомним, недавно стало известно о том, что обычный лук назван учеными мощным средством для достижения долголетия. По словам экспертов, лук невероятно богат фитохимическими веществами, такими как антоцианы, кверцетин, сульфиды и тиосульфинаты, повышающими защиту организма от развития опасных, укорачивающих жизнь, заболеваний.
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23 декабря 2020, 15:35
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