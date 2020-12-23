Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Сыктывкарец победил в кировском ралли и стал вторым в кубке России
Вы идентифицированы как робот.

Сыктывкарец победил в кировском ралли и стал вторым в кубке России

23 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
«Гараж21» / vk.com / Сыктывкарец победил в кировском ралли и стал вторым в кубке России
Мужчина «гоняет» с женой в качестве штурмана

18-19 декабря в Кирове прошло «Ралли Вятка». Победу в чемпионате Кировской области одержал сыктывкарец Максим Белых. Он же занял второе место в кубке России. Портал PG11.ru взял у пилота короткое интервью.

Максим рассказал, что занимается ралли с 2009 года. Начинал мужчина с класса «стандарт», в нем может принять участие любой желющий на обычной машине. Но, как рассказал Максим, даже начинающий пилот должен иметь в наличии штурмана, шлем, огнетушитель, надежно закрепленный в ногах штурмана, стропорез для разрезания ремней безопасности при заклинивании, ну, и самый главный атрибут раллийной машины, знак «sos/ok».

— В 2002 году получил права и сразу начал участвовать почти во всех любительских соревнованиях Сыктывкара, выезжали в Ухту и Киров. Но это были начальные шаги к профессиональному уровню. В марте 2012 года в штурманское кресло села моя супруга, после этой гонки мы приняли решение в сторону безопасности и решили перейти в «каркас». Поэтому в декабре 2012 года в Москве мы преобрели свой первый «боевой» автомобиль ВАЗ-2110, на котором мы и учились ездить.

Потом, как рассказал Масим, его супруга вышла в декрет и в штурманское кресло сел Егор Соловьев:

— С Егором мы достаточно успешно проехали чемпионат Пермского края 2013 года. А в декабре 2013 года мы с супругой стартовали на 1 этапе кубка России ралли Вятка в качестве судейского экипажа, наш однолетний сын ездил с нами. Пока нас не было, с ним сидела моя мама, которая специально приехала в Киров из Нижнего Новгорода. По такой же схеме проехали 2 этап кубка ралли Барда в Пермском крае. В 2014 году сменили морально устаревшую «десятку» на ВАЗ-2108, которую подготовили специалисты в Екатеринбурге.

После были поломки и победы, в 2015 году пара победила в этапе чемпионата Центрального Федерального округа ралли «Золотые Купола» и чемпионате Кировской области в 16 году им присвоили звание кандидатов в мастера спорта по автоспорту. Потом был перерыв, поскольку штурман Максима снова вышла в декрет. В 2018 году чемпионы заменили «восьмерку» на более совершенный для гонок автомобиль «Лада Калина». В общей сложности на сегодняшний день Максим и Анастасия проехали 18 гонок, из них было шесть сходов по поломке, как правило, коробки переключения передач, и восемь подиумов.

Максим поделился, что в прошлом году на «Вятке» их настигла поломка и гонщики не смогли доехать даже до финиша, на машине оборвало оба привода.

— В этом же году подготовка началась раньше, но без поломок опять не обошлось, за неделю до выезда на тестах была очередной раз повреждена КПП. После ее вскрытия стало понятно, что собрать ее на 100% не получится, так как запчасти из Тольятти будут ехать долго. В итоге собрали КПП без 6 передачи, что сильно уменьшило максимальную скорость и увеличило нагрузку на двигатель. И, конечно же, рассчитывать на хороший результат мы не стали, главная задача была — просто доехать до финиша.

Однако финиш принес паре не только удовлетворение от доезда, но и два подиума: первое место в чемпионате Кировской области и второе место в кубке России в зачете 2000н.

Как рассказал пилот, занятие автоспортом дело очень накладное, кроме подготовки автомобиля, которая порой стоит в два раза дороже самого автомобиля.

— Один только стартовый взнос в 17 000 рублей порой становится непосильной ношей. Кроме этого нужно постоянно обновлять резину, если замахиваешься на лидерство в зачете. Отсюда складываются наши нечастые ваезды, приходиться экономить на всем, чтобы в очередной раз окунуться в профессиональный мир российского ралли. В свое время мы искали спонсоров и партнеров, но интереса не возникло. Так и тянем сами.

В планах у Максима усовершенствование машины до уровня лидеров ралли, а заветная цель — победа в кубке России, но, как признался пилот, без поддержки спонсоров это реализовать почти невозможно, так как для этого необходимо порядка одного миллиона рублей за год.

— К сожалению, призовых почти нет, в основном это кубки и сувенирная продукция. После каждой гонки мысль только одна: «Когда на следующую?». Независимо от результата. Но все упирается в деньги. Будем надеяться на то, что экономика России когда-нибудь улучшится и у нас появится возможность ездить чаще. И раллисты Коми опять смогут блестать на подиумах не только России, но и международных соревнований.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Редакция портала PG11.ru поздравляет Максима и Анастасию с победой и желает новых успехов!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Спорт

Читайте также: Скейт-площадку в сыктывкарском парке снова отложили в «долгий ящик»

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В России предложили платить за материнство Посмотреть все

Редакция рекомендует

21 декабря
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
20 декабря
«Технопарк» попросил убрать палаточный лагерь активистов Шиеса Читать
17 декабря
Как выбрать лучшие мандарины: секреты от сыктывкарского продавца Читать
Посмотреть все
вчера Лайфхак для вашей мамы: 4 причины научить родителей пользоваться онлайн-сервисами
Загрузка...

Новости России и мира

20 декабря
Пожилых россиян могут начать прививать от коронавируса уже на следующей неделе
20 декабря
Эксперты озвучили проблемы с автоматической коробкой передач в зимнее время
20 декабря
В России предложили платить за материнство
12 декабря
Названы автомобили, которые чаще всего угоняют
07 ноября
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru