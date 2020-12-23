18-19 декабря в Кирове прошло «Ралли Вятка». Победу в чемпионате Кировской области одержал сыктывкарец Максим Белых. Он же занял второе место в кубке России. Портал PG11.ru взял у пилота короткое интервью.

Максим рассказал, что занимается ралли с 2009 года. Начинал мужчина с класса «стандарт», в нем может принять участие любой желющий на обычной машине. Но, как рассказал Максим, даже начинающий пилот должен иметь в наличии штурмана, шлем, огнетушитель, надежно закрепленный в ногах штурмана, стропорез для разрезания ремней безопасности при заклинивании, ну, и самый главный атрибут раллийной машины, знак «sos/ok».

— В 2002 году получил права и сразу начал участвовать почти во всех любительских соревнованиях Сыктывкара, выезжали в Ухту и Киров. Но это были начальные шаги к профессиональному уровню. В марте 2012 года в штурманское кресло села моя супруга, после этой гонки мы приняли решение в сторону безопасности и решили перейти в «каркас». Поэтому в декабре 2012 года в Москве мы преобрели свой первый «боевой» автомобиль ВАЗ-2110, на котором мы и учились ездить.

Потом, как рассказал Масим, его супруга вышла в декрет и в штурманское кресло сел Егор Соловьев:

— С Егором мы достаточно успешно проехали чемпионат Пермского края 2013 года. А в декабре 2013 года мы с супругой стартовали на 1 этапе кубка России ралли Вятка в качестве судейского экипажа, наш однолетний сын ездил с нами. Пока нас не было, с ним сидела моя мама, которая специально приехала в Киров из Нижнего Новгорода. По такой же схеме проехали 2 этап кубка ралли Барда в Пермском крае. В 2014 году сменили морально устаревшую «десятку» на ВАЗ-2108, которую подготовили специалисты в Екатеринбурге.

После были поломки и победы, в 2015 году пара победила в этапе чемпионата Центрального Федерального округа ралли «Золотые Купола» и чемпионате Кировской области в 16 году им присвоили звание кандидатов в мастера спорта по автоспорту. Потом был перерыв, поскольку штурман Максима снова вышла в декрет. В 2018 году чемпионы заменили «восьмерку» на более совершенный для гонок автомобиль «Лада Калина». В общей сложности на сегодняшний день Максим и Анастасия проехали 18 гонок, из них было шесть сходов по поломке, как правило, коробки переключения передач, и восемь подиумов.

Максим поделился, что в прошлом году на «Вятке» их настигла поломка и гонщики не смогли доехать даже до финиша, на машине оборвало оба привода.

— В этом же году подготовка началась раньше, но без поломок опять не обошлось, за неделю до выезда на тестах была очередной раз повреждена КПП. После ее вскрытия стало понятно, что собрать ее на 100% не получится, так как запчасти из Тольятти будут ехать долго. В итоге собрали КПП без 6 передачи, что сильно уменьшило максимальную скорость и увеличило нагрузку на двигатель. И, конечно же, рассчитывать на хороший результат мы не стали, главная задача была — просто доехать до финиша.

Однако финиш принес паре не только удовлетворение от доезда, но и два подиума: первое место в чемпионате Кировской области и второе место в кубке России в зачете 2000н.

Как рассказал пилот, занятие автоспортом дело очень накладное, кроме подготовки автомобиля, которая порой стоит в два раза дороже самого автомобиля.

— Один только стартовый взнос в 17 000 рублей порой становится непосильной ношей. Кроме этого нужно постоянно обновлять резину, если замахиваешься на лидерство в зачете. Отсюда складываются наши нечастые ваезды, приходиться экономить на всем, чтобы в очередной раз окунуться в профессиональный мир российского ралли. В свое время мы искали спонсоров и партнеров, но интереса не возникло. Так и тянем сами.

В планах у Максима усовершенствование машины до уровня лидеров ралли, а заветная цель — победа в кубке России, но, как признался пилот, без поддержки спонсоров это реализовать почти невозможно, так как для этого необходимо порядка одного миллиона рублей за год.

— К сожалению, призовых почти нет, в основном это кубки и сувенирная продукция. После каждой гонки мысль только одна: «Когда на следующую?». Независимо от результата. Но все упирается в деньги. Будем надеяться на то, что экономика России когда-нибудь улучшится и у нас появится возможность ездить чаще. И раллисты Коми опять смогут блестать на подиумах не только России, но и международных соревнований.

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Редакция портала PG11.ru поздравляет Максима и Анастасию с победой и желает новых успехов!