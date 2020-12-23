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В Госдуме приняли новый закон об иностранных агентах
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В Госдуме приняли новый закон об иностранных агентах

23 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
vse42.ru
Им могут признать даже отдельного человека

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности. Они были подготовлены депутатами – членами Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее Председателем Василием Пискаревым и сенаторами и направлены на регулирование деятельности иностранных агентов.

Кто такие «иностранные агенты»?

Это понятие появилось в законодательстве в 2012 году, изменения были внесены в Закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.

А отдельный гражданин может считаться иноагентом?

Да, позднее законодательство было усовершенствовано, и в случае, если физическое лицо в интересах иностранного СМИ-иноагента создает и распространяет для широкого круга лиц текстовые, аудио- и видеоматериалы, получая при этом поддержку из‑за рубежа, оно может быть признано иноагентом.

При этом по итогам работы Комиссии стало очевидно, что эта норма нуждается в совершенствовании, пояснил Василий Пискарев, потому и был разработан и принят новый закон. В соответствии с ним «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, может быть признан гражданин, в том числе иностранец, который осуществляет на территории РФ в интересах другого государства […] политическую деятельность […], и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ», — сказано в законе. При этом такой гражданин должен получать на свою деятельность поддержку из‑за рубежа – финансовую, материальную или организационно-методическую.

Какие для них вводятся обязанности?

Такие граждане обязаны подать уведомление о включении их в перечень иностранных агентов, а затем раз в полгода предоставлять отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств.
Физлица, выполняющие функции иноагентов, до прекращения своей деятельности как иностранный агент не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Кроме того, распространение ими информации о политической деятельности, в том числе через СМИ, должно соответствующим образом маркироваться.

Что еще меняется в законе?

Одобренными ГД поправками, по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО, выполняющих функции иноагента, установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих на территории РФ без госрегистрации и получающих при этом иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности.
Сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании.

Материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением, в том числе с использованием средств массовой информации, должны будут сопровождаться указанием на то, что они произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

Уточняется понятие политической деятельности. По словам Василия Пискарева, «предлагается прямо в данном законопроекте записать», что относится к политической деятельности, «чтобы не было расширительного толкования, двоякого толкования, чтобы было понятно, что такое «политическая деятельность».

Кроме того, предлагается исключить из законопроекта норму, которая запрещает НКО-иноагентам входить в состав общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Обязанность маркировать информацию об иноагенте распространяется только на СМИ и никак не затрагивает блогеров или пользователей соцсетей.

Почему изменения необходимы?

Закон направлен на усиление безопасности и защиту суверенитета России. «Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу политическую деятельность из‑за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие политические мероприятия и акции планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — подчеркивает Василий Пискарев.

Парламентарий напомнил, что этот закон соответствует мировой практике и содержит аналогичные нормы, которые есть в законодательстве других стран. «Законопроект как раз и является результатом исполнения конституционных положений о защите суверенитета РФ и недопущения вмешательства во внутренние дела нашего государства», — сказал Василий Пискарев.

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