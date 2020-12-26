26 декабря отмечается День подарков — праздник , который пришел в Россию из Великобритании и других стран Британского содружества наций. Многие считают, что лучший презент тот, что сделан своими руками. Поэтому портал PG11.ru пообщался с двумя талантливыми сыктывкарками, которые точно знают, как порадовать близких подарком, в который вложен собственный труд и частичка души.

Ярослава Горчакова

Ярослава — мастер узорного вязания. Интерес к вязанию у девушки появился, когда ей не было еще и пяти лет.

— Моя бабушка сразу начала мое обучение вязанию с варежек. Я почему-то выбрала темно-серые нитки, и связала из них мое первое изделие. Эти варежки до сих пор бережно хранятся дома у родителей. Саму технику я освоила очень быстро для такого юного возраста. А вот изготовлению различных изделий я и сейчас учусь. Новая работа — новые трудности и преодоления — новый опыт.

Любимое фото мастера с ее бабушкой

Ярослава уверена, что в Новый год как никогда хочется уюта и тепла:

— Именно вязаные вещи — носочки, варежки, свитера, пледы — лучше всего согревают зимой. Если же аксессуар связан руками, а еще лучше, если вашими, то греет человека не только пряжа, но и забота и любовь, которую вы вложили в свой кропотливый труд.

Девушка советует упаковывать такой подарок в крафтовую бумагу или в пакет из крафта.

— Также подарок можно просто перевязать джутовой веревкой или шерстяной ниткой подходящего цвета и вложить маленькую открытку. Отлично подходит этот способ для крупных вещей типа свитеров или пледов. Подарки и упаковка из натуральных материалов лучше всего подчеркнут уют новогоднего вечера и еще долго будут согревать своих получателей, — делится опытом Ярослава.

Как рассказала рукодельница, такие рукавицы, как на фото выше, можно связать за один-два рабочих дня, в зависимости от вашей скорости. Для этого понадобится два мотка шерстяной или полушерстяной пряжи.

— А если захотите так же вышить звездочки и начать резинку варежки контрастным цветом, еще один-два мотка или остатки пряжи из ваших запасов. К пряже, в одном мотке которой 200 метров, 100 грамм, подбираем чулочные спицы #3. Чтобы спрятать кончики у готового изделия, понадобится крючок #2. Конечно же, пригодятся ножницы. Для вышивки по трикотажу можно использовать крючок или специальную иглу для шитья пряжей.

Девушка рассказала, что моток пряжи в среднем стоит от 150 рублей и выше, а спицы и крючок можно приобрести примерно за 200 рублей.

— Двух мотков пряжи может хватить на две пары узорных варежек. Осталось выбрать орнамент, рассчитать под него количество петель на спицу. У каждой мастерицы своя плотность вязания, поэтому свяжите сначала образец. На женские варежки я обычно набираю 13-14 петель на спицу, на мужские - 15, — советует мастер.

Ярослава убеждена — новичок любого возраста может начинать с вязания любой вещи — было бы желание и интерес. А за сколько он сможет осилить это ремесло — зависит только от него.

Марина Нефёдова

Марина — талантливая швея-самоучка:

— У меня есть швейная машинка, начала ее осваивать с простых вещей, шила разные мешочки. Нигде не училась этому, придумала сама. Прежде чем у меня стало получаться красиво, чтобы это было можно подарить или продать, конечно, прошло время и пришлось потренироваться. Новичок с такой задачей справится без проблем, ничего сложного здесь нет. Можно и вручную шить, если нет швейной машинки, было бы желание.

Девушка уверена — чтобы организовать друзьям и близким самый лучший подарок к празднику, лучше всего прямо спросить у них, что они бы хотели получить.

— И самому неплохо подготовить для себя такой список, чтобы вопрос: «А что ты хочешь в подарок на Новый год?» не застал врасплох. Тогда спонтанных покупок ненужных вещей будет намного меньше.

Марина призналась, что ей очень нравится дарить подарки, сделанные своими руками. Особенно если это что-то, что будет приносить пользу, а не пылиться на дальней полке в шкафу.

— Поделюсь своей идеей полезного подарка, сделанного своими руками. Например, можно сшить фруктовки из фатиновой сетки/органзы для того, чтобы покупать в магазине овощи, фрукты, орешки, конфеты в свой мешочек, а не брать каждый раз одноразовый пакет. Можно использовать такие фруктовки и для хранения овощей после покупки.

— Сделать такие мешочки не составит особого труда: фатин /органза продаётся в почти в любом магазине с тканями.

Марина убеждена, что упаковка тоже играет важную роль для подарка, создает настроение и атмосферу праздника:

— Для своих подарков я тоже предпочитаю делать упаковку практичной, чтобы ее можно было использовать и после вручения подарка.

— Отличный вариант - мешочки из хлопковой ткани. Можно выбрать любой принт, можно использовать новогоднюю ткань. Выбор ткани в магазинах очень разнообразный. А может у кого-то и дома есть ткань, которая лежит без дела. В такой мешочек в качестве подарка можно положить конфеты, орешки, мандарины, домашнее печенье, полезные сладости на любой вкус. Ну или любой подарок, который вы задумали подарить. Мешочки впоследствии можно использовать для хранения вещей, детских игрушек, сушеных трав, мелких предметов, — советует мастер.

Обе рукодельницы уверены, что если очень хочется, то у любого получится создать идеальный подарок своими руками, который будет наполнен заботой и любовью. Так что дерзайте и делитесь фотографиями своих шедевров в комментариях к статье или в социальных сетях!

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А вам нравятся подарки, сделанные вручную? Что вы хотели бы получить на Новый год? Расскажите в комментариях!