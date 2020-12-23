До Нового года осталось чуть больше недели. Самое время подготовить домашний интерьер к празднику. Какую елку лучше выбрать, порталу PG11.ru рассказала эколог Нина Ананина.

В своем официальном сообществе «ВКонтакте» мы провели опрос, чтобы выяснить, какие елки предпочитают устанавливать дома сыктывкарцы.

Большинство горожан ответило, что в их жилище на Новый год будет стоять исскуственная елка. В комментариях люди пишут, что выбирают искусственные деревья, чтобы сберечь лес:

— Искусственная, конечно. Лес нужно беречь, — Цветан Георгиев.

— Конечно, искуственная. Хватит лес вырубать! — Константин Шумахер.

— Не надо елку в дом тащить. Надо к елке в лес идти. Принести жертву. Забыли, кто такая Снегурочка, и как появился этот персонаж? — Михаил Колпаков.

Однако эколог Нина Ананина рассказала, что искуственные елки не так уж хороши на самом деле. Их проблема в том, что их практически невозможно переработать, а это значит, что рано или поздно искусственная елка отправится на полигон.

— Считаю большим злом ажиотаж на искусственные елки. Участки под заготовку елок обычно выбирают в тех местах, где должна пройти санитарная рубка или рубка ухода. То есть, там в любом случае планово вырубят деревья. Эти рубки нужны. Если проводить аналогию с огородной грядкой, то это как прополка и удаление больных и загущающих посадку морковок. Такие вырубки делают только для того, чтоб оставшиеся экземпляры деревьев получали больше света и не были подвержены болезням и вредителям.

Лично для себя идеальным вариантом Нина видит покупку елки в горшке, чтобы после ее можно было пересадить в лес, но, увы, в Коми это пока недоступно.

Выходит, что купить живую елку гораздо правильнее, если вы не хотите вредить природе:

— Мишура и сами искусственные елки, с большей долей вероятности, поедут на полигон. Потому что к моменту «выхода из строя» на них уже невозможно найти сведения о составе пластика. А значит, ни один приемщик не возьмет их на переработку. Большинство искусственных елок сделаны из поливинилхлорида, пластика под номером три. Его очень неохотно берут на переработку, в Сыктывкаре и Коми вообще нет тех, кто принимал бы ПВХ. Так что самый экологичный способ просто не покупать искуственные елки. А живые можно направлять на изготовление пеллет, но для этого надо сделать централизованный прием от населения.

Стоимость елок

А насколько велика разница в цене между искусственной и живой елкой? Портал PG11.ru выяснил это.

Искусственные елки

елки небольшого размера в Сыктывкаре можно купить за 80-90 рублей;

цена средней елки начинается от 3000 рублей и заканчивается 9000 рублями;

и заканчивается стоимость высоких елок начинается от 6000 рублей и заканчивается 15000 рублями.

Живые елки

маленькая елка будет стоить 400 рублей;

средняя — 700 рублей;

большая — 1500 рублей.

Штрафы за незаконную вырубку елей

Нарушителям лесного законодательства за рубку елей без разрешения придется заплатить штраф, сообщает пресс-служба Министерства природы. Для физических лиц он достигает четырех тысяч рублей, для должностных — 40 тысяч рублей, для юридических — 300 тысяч рублей.

Помимо штрафа им придётся возместить ущерб, причинённый лесным насаждениям в эксплуатационных лесах, превышающий стоимость елей в сотню раз. Так, ущерб за незаконно срубленное дерево высотой до метра составит 3869 рублей, за дерево до двух метров 5804 рублей, в 7738 рублей обойдётся ель высотой до трёх метров, ущерб за дерево до четырех метров составит 9673 рублей, выше четырех метров - 19346 рублей.

При этом ущерб увеличивается в два раза, если незаконная заготовка елей или других хвойных пород совершена в защитных лесах, в три раза, – если рубка производилась на особо защитных участках защитных лесов, в пять раз – на особо охраняемых природных территориях.

В случае, если размер ущерба превышает пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

– Места рубки новогодних елей также определены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, они будут указаны в договоре купли-продажи, – пояснил руководитель Минприроды Коми Роман Полшведкин. – Для любителей природы хочу отметить, что под рубки новогодних елей выделяются определенные места, где хвойный молодняк всё равно придется срубить. Это противопожарные разрывы, участки под линиями электропередач, участки вдоль нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в местах, которые подлежат очистке. То есть там, где у ёлки нет возможности вырасти в большое дерево.

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А какую елку поставите вы? Согласны с доводами эколога? Расскажите в комментариях!